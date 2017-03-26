﻿ НБА. «Сан-Антонио» – «Кливленд», «Даллас» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Сан-Антонио» – «Кливленд», «Даллас» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи

27.03.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. В противостоянии фаворитов сезона «Сан-Антонио» примет «Кливленд», сохраняющий шансы на плей-офф «Даллас» дома сыграет с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Детройт
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Торонто – Орландо
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Кливленд
Дата проведения
28 марта, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Оклахома-Сити
Дата проведения
28 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Мемфис
Дата проведения
28 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Новый Орлеан
Дата проведения
28 марта, 05.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

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