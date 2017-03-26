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НБА. «Сан-Антонио» – «Кливленд», «Даллас» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи
27.03.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. В противостоянии фаворитов сезона «Сан-Антонио» примет «Кливленд», сохраняющий шансы на плей-офф «Даллас» дома сыграет с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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