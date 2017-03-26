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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. 30 очков Параховского помогли УНИКСу победить «Автодор», ЦСКА разгромил «Химки»
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В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет саратовский «Автодор». Подмосковные «Химки» дома сыграют с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
27 марта, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
-
Параховский (30 + 10 подборов),
Лэнгфорд (23),
Антипов (9 + 8 подборов),
Понкрашов (3),
Панин (0) старт;
Колом (20 + 13 передач),
Кларк (6 + 8 подборов),
Воронов (2),
Банич (2),
Анджушич (0),
Клименко (0).
- Автодор
-
Хантер (22 + 10 подборов),
Миннерат (16 + 7 подборов),
Колесников (14),
Адамс (13 + 8 передач),
Фрэйзер (4) старт;
Быков (8),
Макиев (4),
Глиддон (2),
Астапкович (0).
- Дата проведения
-
27 марта, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
- БК Химки
-
Хаммел (12),
Пуллен (10),
Зайцев (5 + 6 передач),
Ильницкий (4),
Тодорович (3 + 9 подборов) старт;
Моня (15),
Роулэнд (12 + 6 передач),
Соколов (5),
Вяльцев (4),
Лиходей (0),
Бунгу-Коло (0).
- ЦСКА Москва
-
Де Коло (18),
Хайнс (13),
Хряпа (6),
Теодосич (5 + 9 передач),
Курбанов (4) старт;
Хиггинс (14),
Фридзон (12),
Джексон (9 + 7 передач),
Антонов (4),
Огастин (4),
Воронцевич (2),
Лазарев (1).
Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-3, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 12-8, ВЭФ – 10-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11, Нижний Новгород – 7-14, Автодор – 6-12, Калев – 5-16, Цмоки-Минск – 4-16, Парма – 0-19.
Теги
: Минск
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В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет саратовский «Автодор».
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