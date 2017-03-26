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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. 30 очков Параховского помогли УНИКСу победить «Автодор», ЦСКА разгромил «Химки»

27.03.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет саратовский «Автодор». Подмосковные «Химки» дома сыграют с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Автодор 95:83 (22:20, 28:25, 20:18, 25:20)
Дата проведения
27 марта, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Параховский (30 + 10 подборов), Лэнгфорд (23), Антипов (9 + 8 подборов), Понкрашов (3), Панин (0)  старт; Колом (20 + 13 передач), Кларк (6 + 8 подборов), Воронов (2), Банич (2), Анджушич (0), Клименко (0).
Автодор
Хантер (22 + 10 подборов), Миннерат (16 + 7 подборов), Колесников (14), Адамс (13 + 8 передач), Фрэйзер (4)  старт; Быков (8), Макиев (4), Глиддон (2), Астапкович (0).

БК Химки – ЦСКА Москва 70:92 (15:33, 21:21, 8:21, 26:17)
Дата проведения
27 марта, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча
БК Химки
Хаммел (12), Пуллен (10), Зайцев (5 + 6 передач), Ильницкий (4), Тодорович (3 + 9 подборов)  старт; Моня (15), Роулэнд (12 + 6 передач), Соколов (5), Вяльцев (4), Лиходей (0), Бунгу-Коло (0).
ЦСКА Москва
Де Коло (18), Хайнс (13), Хряпа (6), Теодосич (5 + 9 передач), Курбанов (4)  старт; Хиггинс (14), Фридзон (12), Джексон (9 + 7 передач), Антонов (4), Огастин (4), Воронцевич (2), Лазарев (1).

Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-3, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 12-8, ВЭФ – 10-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11, Нижний Новгород – 7-14, Автодор – 6-12, Калев – 5-16, Цмоки-Минск – 4-16, Парма – 0-19.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет саратовский «Автодор».

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