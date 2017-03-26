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Вячеслав Глеб: «Крумкачы» что-то должны борисовчанам. Но зачем сейчас торопить? Что, у БАТЭ нету денег?»
27.03.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард ФК «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о задолженностях команды перед БАТЭ.
«Крумкачы, наверное, что-то должны БАТЭ. Вот и все. Но я всей правды не знаю. Что там и какие договоренности были. Но зачем именно перед началом сезона так вот торопить. Что, у БАТЭ нету денег?» – сказал Глеб в эфире программы «Арена» на «Беларусь 1».
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Вячеслав Глеб: «Крумкачы» что-то должны борисовчанам. Но зачем сейчас торопить? Что, у БАТЭ нету денег?»
Форвард ФК «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о задолженностях команды перед БАТЭ.
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