﻿ Вячеслав Глеб: «Крумкачы» что-то должны борисовчанам. Но зачем сейчас торопить? Что, у БАТЭ нету денег?». 21.by
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Вячеслав Глеб: «Крумкачы» что-то должны борисовчанам. Но зачем сейчас торопить? Что, у БАТЭ нету денег?»

27.03.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард ФК «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о задолженностях команды перед БАТЭ.

«Крумкачы, наверное, что-то должны БАТЭ. Вот и все. Но я всей правды не знаю. Что там и какие договоренности были. Но зачем именно перед началом сезона так вот торопить. Что, у БАТЭ нету денег?» – сказал Глеб в эфире программы «Арена» на «Беларусь 1».

Денис Шунто: «Крумкачы» вернули БАТЭ чуть более 20,5 тыс. долларов, сумма задолженности – 129,5 тыс. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным»

 
 
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Форвард ФК «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о задолженностях команды перед БАТЭ.

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