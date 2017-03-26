Форвард ФК «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о задолженностях команды перед БАТЭ.

«Крумкачы, наверное, что-то должны БАТЭ. Вот и все. Но я всей правды не знаю. Что там и какие договоренности были. Но зачем именно перед началом сезона так вот торопить. Что, у БАТЭ нету денег?» – сказал Глеб в эфире программы «Арена» на «Беларусь 1».

Денис Шунто: «Крумкачы» вернули БАТЭ чуть более 20,5 тыс. долларов, сумма задолженности – 129,5 тыс. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным»