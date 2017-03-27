Журналист Сергей Новиков поделился мнением об ошибках футболистов сборной Беларуси в матче против Швеции (0:4).

– Природа ошибок Горбунова? Я вот заметил, что незадолго до того гола он и мяч ввел в игру неуверенно. Он улетел сразу в аут. Не знаю. Возможно, это всеобщая какая-то несобранность, расхлябанность. Не нацеленность на вот такую игру, когда из каждого эпизода должны высекаться искры, и ты должен был быть на это нацелен. Ну как по-другому? Они все хорошие мастера, прекрасные футболисты. До матча довелось встречаться в техцентре и со Стасом Драгуном, и с Виталиком Родионовым. Они все на позитиве. Они были не угнетены в преддверии этой встречи. Они хотели ее сыграть здорово. Почему так не получилось? Это работа тренеров-психологов. И я считаю, что она в данной ситуации была, возможно, даже важней, чем вопросы построения тактики.

– Ведь эта команда вышла такой из раздевалки. Равно как и мы видели первый матч под руководством нового главного тренера. Но эта команда не получила импульса.

– А эта проблема, перешедшая по наследству от Александра Хацкевича. И мы много о ней говорили и писали. У него ведь тоже самыми проблемными отрезками матчей всегда становились вот эти стартовые разгонные. Иногда до середины первого тайма. Иногда на целый тайм. Это растягивалось, когда упускали соперника вперед. Потом пытались что-то поправить. Это было очевидное качество сборной. Приступая к работе, Криушенко должен был на это обратить первостепенное внимание. Может, обратил. Но на игровом поведении команды мы этого не увидели.

– По ходу матча мы не увидели ни тактических изменений. И даже после 0:3 еще минут 10 даже не было кадровых замен. Это растерянность Игоря Николаевича в такой ситуации?

– Возможно, да. Но это тоже бросившаяся в глаза пассивность при ведении игры скамейкой. Возможно, это растерянность. Возможно, это неопытность. Почему нельзя говорить в приложении к Криушенко о том, что работа на таком уровне – это для него новый опыт. В котором он не вполне еще ориентируется. Возможно, эта неудача каким-то образом благотворно повлияет и уже в спарринге с македонцами мы увидим что-то другое позитивное. Я всячески этого желаю и верю, что это может быть.

– 0:4 сейчас, что это значит?

– Я думаю, что это многое не значит. Это значит середину отборочного цикла. Впереди ровно столько же игр. У тренера и команды есть хороший шанс вот сейчас сыграть на сопоставлении. Показать хотя бы с теми же командами результат лучше, чем был раньше. Возможности для этого – есть. Кадры – есть. Но я уверен, что это должна быть серьезная работа. Это должен быть тренерский проект на котором, и только на котором должны быть сконцентрированы все силы, все мысли, вся творческая натура. Потому что футбольный тренер – это такой же творец, как и композитор, поэт или писатель.

– Что строит сейчас Игорь Криушенко и строит ли?

– Большая беда в том, что ни ты, ни я, ни Сергей Румас, ни Сергей Сафарьян, ни сам Криушенко не знают, кто будет руководить сборной в следующем году, когда придет время думать о новом цикле. А когда такого знания нет, то о какой работе на перспективу можно говорить? Думаю, работать на перспективу должен тот, кому эта перспектива светит. Уверенности в том, что эта перспектива Криушенко пока никто не высказал.

– Хорошо. Как у вас завтра будет интерес, если вы включите товарищеский матч с Македонией.

– Будет интерес сравнить. Прежде всего. В Стокгольме хотелось уже по ходу игры увидеть работу скамейки в том плане, что вот хотели и толковое придумали, а оно не получилось. И ерунду придумали и ее тем более надо поправить. И желательно уже по ходу игры поправить. Вообще никаких в этом плане движений, динамики и перестроений я не заметил. Может, за эту паузу что-то произойдет в команде. Какие-то разговоры, мозговой штурм в штабе. Что даст позитив и положительную динамику. А как по-другому можно садиться и смотреть игру? :) Только так, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

