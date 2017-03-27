МИНСК, 27 мар — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов выкупить у испанской "Барселоны" бразильского форварда Неймара и платить ему 25 миллионов евро в год, сообщает Sport.es .

В контракте Неймара с "Барсой" фигурирует сумма в 200 миллионов евро в качестве отступных. Сообщается, что в переговорах лично участвует главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью. В случае если бразилец согласится на переход в стан "красных дьяволов", его зарплата будет достигать 25 миллионов евро в год без учета бонусов и премиальных.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович договорился с "Барселоной" о приобретении Неймара за 155,5 миллионов фунтов, однако главный тренер лондонской команды Антонио Конте заявил, что не нуждается в услугах бразильца.

Неймар переехал в Барселону из бразильского "Сантоса" летом 2013 года. Его трансфер обошелся испанскому клубу в 88 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел в составе каталонского клуба 35 матчей, в которых забил 14 мячей.

Напомним, в настоящее время самым дорогим в истории мирового футбола является переход француза Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". В августе прошлого года манкунианцы заплатили за игрока сборной Франции 107 миллионов евро.