﻿ СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов платить Неймару €25 млн в год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов платить Неймару €25 млн в год

27.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов выкупить у испанской "Барселоны" бразильского форварда Неймара и платить ему 25 миллионов евро в год, сообщает Sport.es.

В контракте Неймара с "Барсой" фигурирует сумма в 200 миллионов евро в качестве отступных. Сообщается, что в переговорах лично участвует главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью. В случае если бразилец согласится на переход в стан "красных дьяволов", его зарплата будет достигать 25 миллионов евро в год без учета бонусов и премиальных.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович договорился с "Барселоной" о приобретении Неймара за 155,5 миллионов фунтов, однако главный тренер лондонской команды Антонио Конте заявил, что не нуждается в услугах бразильца.

Неймар переехал в Барселону из бразильского "Сантоса" летом 2013 года. Его трансфер обошелся испанскому клубу в 88 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел в составе каталонского клуба 35 матчей, в которых забил 14 мячей.

Напомним, в настоящее время самым дорогим в истории мирового футбола является переход француза Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". В августе прошлого года манкунианцы заплатили за игрока сборной Франции 107 миллионов евро.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"МЮ" собирается выкупить бразильца за рекордные 200 миллионов евро, переговоры ведет лично тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Глеб: «К сожалению, после Штанге в сборную пришли специалисты, которых даже не хочу называть этим словом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика