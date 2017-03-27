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Ян Тигорев: «Игра со Швецией вообще стоит особняком. Было плохо все»

28.03.2017 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением о матче Швеция – Беларусь (0:4) в квалификации ЧМ-2018.

«Сложно комментировать, не находясь внутри коллектива. Понятно, что, как и ребята отмечают, за игру стыдно. По телевизору смотреть было тоже не очень весело. Дело даже не в результате, не в четырех мячах, хотя и по ним есть вопросы. Но, конечно, большие вопросы по игре. Не сказать, что Швеция какой-то европейский гранд, который бы там настолько не позволял играть, что ну прямо не получалось ничего. 

Сложно комментировать игру. Потому что обычно при неудачном результате, все равно есть какие-то плюсы: что вот это неплохо, вот это надо развивать или вот это исправлять.  То вот эта игра со Швецией вообще стоит особняком. Что было плохо все. Атака, оборона. Как бывает в хоккее, что лучший игрок матча – вратарь. При всем том, что команда плохо играла – здесь с вратарем вопросы. Во всех линиях. Считаю, что в этой игре ни один наш игрок не показал даже 50 процентов своих возможностей. Ни один. Бывает, что обще команда плохо сыграла, но не претензий, к этом, этому и к этому. А тут ребята не смогли открыть свой потенциал на 100 процентов», – сказал Тигорев в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели».

 
 
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Бывший полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением о матче Швеция – Беларусь (0:4) в квалификации ЧМ-2018.

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