Журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, почему тренеры сборной Беларуси не пользуются наработками БАТЭ.

– У вас не вызывает удивления то обстоятельство, что ни один тренер сборной не пользуется наработками БАТЭ?

– Этому есть простое объяснение ментального плана. Возможно, в людях играет какая-то ревность, самолюбие, стыд. Боязнь быть обвиненным в заимствовании чужих наработок. А, может быть, еще и какая-то неприязнь в некотором смысле к успехам какого-то клуба. Это ведь не только БАТЭ может касаться. На каких-то этапах можно было говорить и об использовании игроков минского «Динамо».

– В таком случае было бы более актуально совмещение постов Александром Ермаковичем.

– Оно в меньшей степени было бы обречено на неудачу. Но все равно было бы обречено, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».