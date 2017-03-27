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Сергей Новиков: «Почему тренеры сборной не пользуются наработками БАТЭ? Возможно, в людях играет какая-то ревность, самолюбие, стыд»
28.03.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, почему тренеры сборной Беларуси не пользуются наработками БАТЭ.
– У вас не вызывает удивления то обстоятельство, что ни один тренер сборной не пользуется наработками БАТЭ?
– Этому есть простое объяснение ментального плана. Возможно, в людях играет какая-то ревность, самолюбие, стыд. Боязнь быть обвиненным в заимствовании чужих наработок. А, может быть, еще и какая-то неприязнь в некотором смысле к успехам какого-то клуба. Это ведь не только БАТЭ может касаться. На каких-то этапах можно было говорить и об использовании игроков минского «Динамо».
– В таком случае было бы более актуально совмещение постов Александром Ермаковичем.
– Оно в меньшей степени было бы обречено на неудачу. Но все равно было бы обречено, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».
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Сергей Новиков: «Почему тренеры сборной не пользуются наработками БАТЭ? Возможно, в людях играет какая-то ревность, самолюбие, стыд»
Журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, почему тренеры сборной Беларуси не пользуются наработками БАТЭ.
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