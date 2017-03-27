Сергей Новиков: «Динамо-Брест»? Все варианты, когда речь идет о быстром результате и когда его нет – они часто отбивают охоту у тех, кто клубу помогает»
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Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о перестройке в брестском «Динамо».
– И чуть подробнее про брестское «Динамо». У нас есть пример «Белшины». Не выход брестчан в еврокубки – сильный будет удар?
– Наверное, да. Потому что эти все варианты, когда речь идет о быстром результате и когда его нет – они часто отбивают охоту у тех, кто клубу помогает. У нас часто ведь идут на помощь люди, которые не вполне представляют себе, что это такое – попасть в те же еврокубки, попасть на пьедестал чемпионата страны. Порой, логика работает слишком прямая: есть инвестиции и есть деньги – они должны немедленно давать результат как в других бизнесах. В футболе все по-другому, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».
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Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о перестройке в брестском «Динамо».
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