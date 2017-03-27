Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский напомнил о скомканной подготовке клуба в межсезонье.

– Понятно, что начать сезон вы хотели отнюдь не расставанием с Кубком. Хотя команде, столь круто поменявшей состав, весенние кубковые матчи редко могут принести успех. Согласны?

– Не совсем. Безусловно, намного лучше, когда состав сыгранный. Но если взять четвертьфиналистов, то таковым он может считаться только у БАТЭ. В этом смысле с брестчанами мы были на равных. Да, есть факторы, которые могут повлиять на результат: погодные условия, качество поля, несыгранность. Но, по большому счету, они вторичны. В Кубке на первый план выходят настрой, характер, желание победить. Эти качества у футболистов должны зашкаливать. И если этого не происходит, команда не добивается цели. Значит, мы недоработали. Игры показали, в чем конкретно. Есть время внести необходимые корректировки.

– После турецкого сбора вы сетовали, что из-за отравлений и болезней футболистов тренировочные планы были серьезно скомканы. Значит ли это, что времени для полноценной подготовки к четвертьфиналам не хватило?

– Можно сказать и так. Планы действительно были сорваны. В значительной степени это касалось того, что мы не сыграли товарищеских матчей определенным стартовым составом. Чтобы в неизменном виде он выходил на поле две-три игры кряду. То, что планировали на бумаге в ходе селекции, не могли реализовать. Слишком часто футболисты выпадали из процесса подготовки. Они вроде и играли на своих местах, но сочетания приходилось постоянно менять. Достичь необходимой сыгранности так и не удалось. Как и использовать всех ведущих игроков. И это негативно сказалось в матчах с брестчанами. Тот же Николич не в лучших кондициях, поэтому уровень его мастерства не так ярко выражен. Лукич и вовсе не смог помочь. Врачи делают все возможное, чтобы к стартовому туру он был готов. Но полной уверенности нет – травма сложная, – сказал Боровский.