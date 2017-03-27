﻿ Сербский форвард Джорджевич может перейти в «Минск». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сербский форвард Джорджевич может перейти в «Минск»

28.03.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сербский нападающий Деян Джорджевич (1992) может перейти в «Минск».

Футболист выступает за сербский «Земун». Отметим, что в сербский клуб Джорджевич перешел в январе 2017-го года из мальтийской «Биркиркары» за 75 тысяч евро. За мальтийский клуб провел 3 матча, забил 1 мяч.

С его ближайшим будущим в «Минске» определятся в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский нападающий Деян Джорджевич (1992) может перейти в «Минск».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Новиков: «Динамо-Брест»? Все варианты, когда речь идет о быстром результате и когда его нет – они часто отбивают охоту у тех, кто клубу помогает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика