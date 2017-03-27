Сербский нападающий Деян Джорджевич (1992) может перейти в «Минск».

Футболист выступает за сербский «Земун». Отметим, что в сербский клуб Джорджевич перешел в январе 2017-го года из мальтийской «Биркиркары» за 75 тысяч евро. За мальтийский клуб провел 3 матча, забил 1 мяч.

С его ближайшим будущим в «Минске» определятся в ближайшее время.