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Футбол: сегодня белорусы попытаются сыграть достойно против Македонии

28.03.2017 08:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу во вторник проведет товарищеский поединок против сборной Македонии, сообщает Sputnik.

Матч Македония — Беларусь состоится 28 марта на стадионе "Филоип II" в Скопье.

Футбол: сегодня белорусы попытаются сыграть достойно против Македонии
© REUTERS TT NEWS AGENCY
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"Игра товарищеская, думаю, сыграем достойно и в атаке, и в обороне. Чисто атакующего или оборонительного футбола нет. Есть позиционный футбол, а есть быстрые переходы из обороны в атаку. В какой футбол будем играть — решим на установке или чуть раньше, когда будем беседовать с ребятами", — сказал главный тренер сборной Игорь Криушенко на предматчевой пресс-конференции. Слова специалиста приводит сайт АБФФ.

Наставник сборной отметил, что соперник "любит и умеет атаковать". "В ее (команде Македонии  — Sputnik) составе есть два хороших нападающих — Пандев и Несторовски", — уточнил он.

Напомним, предстоящая встреча станет третьей в истории противостояния двух команд. В марте 2015 года в квалификации чемпионата Европы голы Тимофея Калачева и Сергея Корниленко позволили белорусам добиться волевой победы на выезде 2:1. Ответная игра прошла в Борисове в октябре того же года и завершилась нулевой ничьей.

В минувшую субботу, 25 марта, белорусы потерпели крупное поражение в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2018 от шведов (4:0).

Встреча Македония — Беларусь начнется в 19:00 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5". 

 
Теги: Минск
 
 
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После неудачной игры в Стокгольме белорусские футболисты намерены реабилитироваться в товарищеском матче против македонцев.

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