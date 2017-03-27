МИНСК, 28 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу во вторник проведет товарищеский поединок против сборной Македонии, сообщает Sputnik.

Матч Македония — Беларусь состоится 28 марта на стадионе "Филоип II" в Скопье.



© REUTERS TT NEWS AGENCY Футбол: шведы разгромили белорусов в квалификации ЧМ-2018

"Игра товарищеская, думаю, сыграем достойно и в атаке, и в обороне. Чисто атакующего или оборонительного футбола нет. Есть позиционный футбол, а есть быстрые переходы из обороны в атаку. В какой футбол будем играть — решим на установке или чуть раньше, когда будем беседовать с ребятами", — сказал главный тренер сборной Игорь Криушенко на предматчевой пресс-конференции. Слова специалиста приводит сайт АБФФ .

Наставник сборной отметил, что соперник "любит и умеет атаковать". "В ее (команде Македонии — Sputnik) составе есть два хороших нападающих — Пандев и Несторовски", — уточнил он.

Напомним, предстоящая встреча станет третьей в истории противостояния двух команд. В марте 2015 года в квалификации чемпионата Европы голы Тимофея Калачева и Сергея Корниленко позволили белорусам добиться волевой победы на выезде 2:1. Ответная игра прошла в Борисове в октябре того же года и завершилась нулевой ничьей.

В минувшую субботу, 25 марта, белорусы потерпели крупное поражение в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2018 от шведов (4:0).

Встреча Македония — Беларусь начнется в 19:00 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".