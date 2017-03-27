Тайбоксер Забит Самедов, выступавший на международных турнирах под белорусским и азербайджанским флагами, рассказал о планах на 2017 год.

«Я неоднократно становился чемпионом Европы и мира по тайскому боксу.

Мне нравится тайский бокс, нравится Тайланд. Каждый год приезжаю сюда на сборы. Тут хороший климат для тренировок, нравится школа тайского бокса.

Наконец-то Олимпийский комитет позволил муай-тай показать себя на Олимпиаде в Токио (показательные выступления – прим.). Думаю, в 2024 году его заявят как официальный олимпийский вид спорта.

В 2017 году я собираюсь провести 2 или 3 боя. Хочу порадовать своих болельщиков, земляков. Прославить флаг своего клуба «Ахмад» (чеченский бойцовский клуб – прим.). И, конечно же, свою страну Азербайджан. Всем спасибо за поддержку», – заявил Самедов на всемирном дне тайского бокса в Тайланде.

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