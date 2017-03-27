﻿ Забит Самедов: «В 2017 году я собираюсь провести 2-3 боя. Хочу прославить свою страну Азербайджан». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Забит Самедов: «В 2017 году я собираюсь провести 2-3 боя. Хочу прославить свою страну Азербайджан»

28.03.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тайбоксер Забит Самедов, выступавший на международных турнирах под белорусским и азербайджанским флагами, рассказал о планах на 2017 год.

«Я неоднократно становился чемпионом Европы и мира по тайскому боксу.

Мне нравится тайский бокс, нравится Тайланд. Каждый год приезжаю сюда на сборы. Тут хороший климат для тренировок, нравится школа тайского бокса.

Наконец-то Олимпийский комитет позволил муай-тай показать себя на Олимпиаде в Токио (показательные выступления – прим.). Думаю, в 2024 году его заявят как официальный олимпийский вид спорта.

В 2017 году я собираюсь провести 2 или 3 боя. Хочу порадовать своих болельщиков, земляков. Прославить флаг своего клуба «Ахмад» (чеченский бойцовский клуб – прим.). И, конечно же, свою страну Азербайджан. Всем спасибо за поддержку», – заявил Самедов на всемирном дне тайского бокса в Тайланде.

ВИДЕО

Лучшие белорусские бойцы XXI века

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тайбоксер Забит Самедов, выступавший на международных турнирах под белорусским и азербайджанским флагами, рассказал о планах на 2017 год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Футбол: сегодня белорусы попытаются сыграть достойно против Македонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика