﻿ Людас Румбутис: «Был ошарашен антропометрией латвийских игроков. 4-5 человек выше 190 см, а у нас столько же – метр двадцать в прыжке». 21.by
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Людас Румбутис: «Был ошарашен антропометрией латвийских игроков. 4-5 человек выше 190 см, а у нас столько же – метр двадцать в прыжке»

28.03.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис после спаррингов с литовцами (2:1) и латвийцами (3:4) рассказал корреспонденту «Прессбола» об антропометрии игроков латвийской «молодежки».

– Что не получилось в матче с латвийцами?

– Не стоит делать большой трагедии из поражения. Во-первых, если бы мы и этот матч выиграли, наверняка сложилась бы не слишком объективная оценка собственных сил и возможностей. В то время как проигрыш лучше дает понять, над чем следует работать в первую очередь. Во-вторых, мы проиграли матч из-за «стандартов». Пропустить три гола после штрафных — это надо умудриться. Когда увидел латвийскую команду на поле, был просто ошарашен: такая антропометрия! Четыре-пять человек выше 190 сантиметров, а у нас столько же – метр двадцать в прыжке.

Кстати, вот что значит игра с чистого листа – знал бы о таком превосходстве латвийцев в росте, немного переформатировал бы составы. А так разница была просто огромной – казалось, ребята-соперники старше, – сказал Румбутис.

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис после спаррингов с литовцами (2:1) и латвийцами (3:4) рассказал корреспонденту «Прессбола» об...

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