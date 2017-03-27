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Сергей Новиков: «Матч с Австрией в 2003 году кем-то предательски, по-крупному, сдавался»
28.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков заявил, что белорусы сдавали матч отборочного турнира чемпионата Европы-2004 против Австрии (0:5).
«Думается, прежняя сопоставимая по невзрачности игра сборной Беларуси случилась в давнем 2003-м, еще при Эдуарде Малофееве. Тогда в Инсбруке кем-то предательски, по-крупному, сдавался матч австрийцам...
Теперь, хочется верить, сыграли хотя бы чистосердечно. Но, увы, потрясающе бездарно», – написал Новиков.
Отметим, что поражение 0:5 от Австрии является самым крупным в истории белорусской сборной.
Напомним, после того матча Эдуард Малофеев ушел в отставку с поста главного тренера сборной.
Состав Беларуси на тот матч выглядел следующим образом: Тумилович, Островский, Лухвич, Штанюк (Храпковский, 67), Гуренко, Кульчий, Омельянчук, Лаврик, Белькевич (Ковба, 56), Ромащенко, Кутузов (Василюк, 46),
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков заявил, что белорусы сдавали матч отборочного турнира чемпионата Европы-2004 против Австрии (0:5).
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