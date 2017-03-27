Журналист «Прессбола» Сергей Новиков заявил, что белорусы сдавали матч отборочного турнира чемпионата Европы-2004 против Австрии (0:5).

«Думается, прежняя сопоставимая по невзрачности игра сборной Беларуси случилась в давнем 2003-м, еще при Эдуарде Малофееве. Тогда в Инсбруке кем-то предательски, по-крупному, сдавался матч австрийцам...

Теперь, хочется верить, сыграли хотя бы чистосердечно. Но, увы, потрясающе бездарно», – написал Новиков.

Отметим, что поражение 0:5 от Австрии является самым крупным в истории белорусской сборной.

Напомним, после того матча Эдуард Малофеев ушел в отставку с поста главного тренера сборной.

Состав Беларуси на тот матч выглядел следующим образом: Тумилович, Островский, Лухвич, Штанюк (Храпковский, 67), Гуренко, Кульчий, Омельянчук, Лаврик, Белькевич (Ковба, 56), Ромащенко, Кутузов (Василюк, 46),