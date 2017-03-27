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КХЛ. Кубок Гагарина. Финал Востока. «Ак Барс» против «Магнитки»
28.03.2017 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» попробует одержать первую победу над «Магниткой».
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал Востока
Третий матч
Счет в серии: 0-2
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В третьем матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» попробует одержать первую победу над «Магниткой».
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