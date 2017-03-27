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«Спорт-Экспресс»: КХЛ планирует сократить количество команд до 26, «Кузня» и «Югра» могут покинуть лигу

28.03.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ планирует уменьшить количество матчей в регулярном чемпионате за счет сокращения количества команд, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. 

По его сведениям, уже сейчас разрабатываются варианты календаря на 26 команд.

В сезоне-2016/17 в КХЛ выступало 29 команд. Сообщается, что вслед за «Медвешчаком» лигу могут покинуть новокузнецкий «Металлург» и «Югра». 

 
 
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КХЛ планирует уменьшить количество матчей в регулярном чемпионате за счет сокращения количества команд, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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