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Македония – Беларусь. Букмекеры не выделяют фаворита матча

28.03.2017 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекеры опубликовали котировки на сегодняшний товарищеский матч Македония – Беларусь.

«Париматч» предлагает на игру следующие коэффициенты: победа Македонии – 2,75, ничья – 2,95, виктория белорусов умножит ставку на 2,85.

БК «Марафон» предлагает следующие котировки: победа Македонии – 2.86, ничья – 3.08, виктория Беларуси – 2,72.

Игра Македония – Беларусь пройдет в Скопье и начнется в 19.00 по белорусскому времени.

 
 
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Букмекеры опубликовали котировки на сегодняшний товарищеский матч Македония – Беларусь.

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