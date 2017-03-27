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Македония – Беларусь. Букмекеры не выделяют фаворита матча
28.03.2017 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекеры опубликовали котировки на сегодняшний товарищеский матч Македония – Беларусь.
«Париматч» предлагает на игру следующие коэффициенты: победа Македонии – 2,75, ничья – 2,95, виктория белорусов умножит ставку на 2,85.
БК «Марафон» предлагает следующие котировки: победа Македонии – 2.86, ничья – 3.08, виктория Беларуси – 2,72.
Игра Македония – Беларусь пройдет в Скопье и начнется в 19.00 по белорусскому времени.
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Букмекеры опубликовали котировки на сегодняшний товарищеский матч Македония – Беларусь.
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