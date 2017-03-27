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Олег Сидоренков: «Надеюсь, что найдутся люди, которые откликнутся на наши письма, пожелания, чтобы клуб продолжил существовать»
28.03.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о задачах команды.
«Естественно, все читают новости, все видят, что происходит вокруг клуба, много разговоров о финансировании. На сегодняшний день я не слышал претензий от игроков. Все ,что требуется от футболистов – работа на тренировках, работа в игре. Все это есть, и за это я благодарен футболистам.
Игроки, которые приходили в команду, понимали, что мы начинаем с пассивом в три очка. Никого это сильно не угнетало. Мы готовы с эти бороться, выходить из минусов как можно быстрее.
Финансирование? Завод «Нафтан» можно понять – непростые времена. Я бы хотел, чтобы победил здравый смысл. Легче всего отказаться от чего-то, закрыть. Но это не дает никакого поступательного движения. Надеюсь, что найдутся люди, которые откликнутся на наши письма, пожелания, чтобы клуб продолжил существовать. Не сомневаюсь, что все у нас должно быть хорошо.
Главная задача – заявиться в высшую лигу. Сохранить игроков, которые провели предсезонные сборы с командой, войти в сезон и сработать максимально эффективно в нашей ситуации, – сказал Сидоренков в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Олег Сидоренков: «Надеюсь, что найдутся люди, которые откликнутся на наши письма, пожелания, чтобы клуб продолжил существовать»
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о задачах команды.
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