Продолжается регистрация команд в футбольном менеджере Fantasy Football от Tribuna.com.

Спонсором Fantasy Football высшей лиги Беларуси 2017 стал фирменный магазин «Тимспорт» – авторизованный поставщик Nike на территории Беларуси.

Лучший менеджер по итогам всего турнира получит фирменные бутсы Nike, комплект формы Nike (шорты и майка) и официальный мяч чемпионатов Англии, Испании и Италии этого сезона серии Nike Ordem 4.

Также победитель получит фирменную футболку Tribuna.com, а его профиль на сайте будет украшен специальной звездой, которая сохранится за чемпионом навечно.

Участник, занявший 2-е место, получит щитки Nike и фирменную футболку Tribuna.com. За 3-е место – майка/поло (на выбор) Nike и фирменная футболка Tribuna.com.

О дополнительных призах мы сообщим до старта чемпионата.

Отметим, что в турнир заявилось уже более 1200 команд.

Более подробная информация о правилах игры и призах здесь .

Почувствуй себя Александром Ермаковичем: сыграй в fantasy по чемпионату Беларуси



