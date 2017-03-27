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Ренан Брессан: «Были мысли вернуться в Беларусь, чтобы перезапустить карьеру. Но я перетерпел, и теперь все складывается нормально»
28.03.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан признался, что скучает по победам в составе БАТЭ.
– В «Риу Аве» мне доверяли, чувствовал себя хорошо. А в «Астане» и АПОЭЛе хотят все и сразу. Хотели, чтобы я за 2 игры забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. В «Шавеше» такого нет, и в БАТЭ такого не было, где мне дали время, и все получилось. В «Шавеше» я набрал форму и все складывается хорошо.
- Не было ли мыслей вернуться в Беларусь, чтобы перезапустить карьеру?
– Были такие мысли, также думал о возвращении в Бразилию. Но я перетерпел, и теперь все складывается нормально.
- Есть ли вещи из белорусского быта, по которым ты скучаешь?
– Я скучаю по победам, которых у меня было много в БАТЭ, играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы. По таким победам я и скучаю, – сказал Брессан в эфире АБФФ-ТВ.
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Ренан Брессан: «Были мысли вернуться в Беларусь, чтобы перезапустить карьеру. Но я перетерпел, и теперь все складывается нормально»
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан признался, что скучает по победам в составе БАТЭ.
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