﻿ Валерий Исаев: «Долг «Крумкачоў» перед БАТЭ? Безобразие. Один клуб дает безвозмездную ссуду другому клубу в одной лиге». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Валерий Исаев: «Долг «Крумкачоў» перед БАТЭ? Безобразие. Один клуб дает безвозмездную ссуду другому клубу в одной лиге»

28.03.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о том, что «Крумкачы» должны вернуть БАТЭ почти 130 тысяч долларов.

«Девки пляшут весело, конечно. Не отдать за год 150 000? Ну и кто со мной поспорит по поводу правомерности нахождения этого клуба в элите белорусского футбола?

При всей симпатии к игре команды, этого слишком мало для высшей лиги. Безобразие. Один клуб дает безвозмездную ссуду другому клубу в одной лиге. А где наши прогрессивные журналисты с «Беларусь 5» и «Трибуны»? Где ваша принципиальность?

Ну а если серьезно, то утверждаю – «Крумкачы» не клуб, а команда, которая играет в высшей лиге, не соответствуя правилам лицензирования. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Я не злорадствую. И так получилось, как в сказке, и Шунто мог спрыгнуть красиво (хотя теперь понятно, что нет...). В долг играть в высшей лиге это безответственно, как минимум. Вот здесь вина федерации на 300 процентов. Теперь пусть деньги ищут. А долг будет только расти», – написал Исаев.

Денис Шунто: «Крумкачы» вернули БАТЭ чуть более 20,5 тыс. долларов, сумма задолженности – 129,5 тыс. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о том, что «Крумкачы» должны вернуть БАТЭ почти 130 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ренан Брессан: «Были мысли вернуться в Беларусь, чтобы перезапустить карьеру. Но я перетерпел, и теперь все складывается нормально»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика