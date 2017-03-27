Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о том, что «Крумкачы» должны вернуть БАТЭ почти 130 тысяч долларов.

«Девки пляшут весело, конечно. Не отдать за год 150 000? Ну и кто со мной поспорит по поводу правомерности нахождения этого клуба в элите белорусского футбола?

При всей симпатии к игре команды, этого слишком мало для высшей лиги. Безобразие. Один клуб дает безвозмездную ссуду другому клубу в одной лиге. А где наши прогрессивные журналисты с «Беларусь 5» и «Трибуны»? Где ваша принципиальность?

Ну а если серьезно, то утверждаю – «Крумкачы» не клуб, а команда, которая играет в высшей лиге, не соответствуя правилам лицензирования. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Я не злорадствую. И так получилось, как в сказке, и Шунто мог спрыгнуть красиво (хотя теперь понятно, что нет...). В долг играть в высшей лиге это безответственно, как минимум. Вот здесь вина федерации на 300 процентов. Теперь пусть деньги ищут. А долг будет только расти», – написал Исаев.

Денис Шунто: «Крумкачы» вернули БАТЭ чуть более 20,5 тыс. долларов, сумма задолженности – 129,5 тыс. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным»