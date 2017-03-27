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Игорь Криушенко: «Ошибки в выборе состава против Швеции? Не хочу выносить это на всеобщее обозрение»

28.03.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о матче против Швеции (0:4).

— Какие ошибки в выборе состава можете признать задним числом?

— Не хочу выносить это на всеобщее обозрение. Скажу так: была дилемма, и мы качнулись не в ту сторону.

— Схема с тремя центральными защитниками оказалась ошибочной?

— Ну почему? Не считаю так. Просто в рамках этой схемы не сыграли так, как планировали. Когда шел заброс за головы защитникам, не всегда страховали зону за спиной у футболиста, который боролся. Было мало подборов. На предыгровой пресс-конференции говорил: многое решит игра в обороне. У нас она была плохой. Не получилась контригра. Значит, не до конца удалось донести нюансы тактического плана. Медленно разворачивали атаки, двигали мяч с фланга на фланг, не всегда играли вперед, когда появлялась свободная зона, и это позволяло сопернику перестраиваться.

— Первую замену вы сделали только при счете 0:3...

— Второй и третий голы получили довольно быстро. Было видно, что Бордачев устал, поэтому решил освежить фланг. Замен всего три, вот и приходилось дифференцировать, в какую зону выпускать новых игроков.

— Пока в нынешнем сезоне вас все больше преследуют поражения. Не закрадывалась хоть на секунду мысль, что, возможно, зря ввязались в эту историю с совмещением?

— Если я ввязался — значит, ввязался. За результат отвечу. Остальное комментировать смысла нет, – сказал Криушенко.

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Игорь Криушенко: «Ошибки в выборе состава против Швеции? Не хочу выносить это на всеобщее обозрение»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о матче против Швеции (0:4).

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