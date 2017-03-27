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«Славия» ищет спортсмена-инструктора на зарплату от 2676 рублей в месяц

28.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В общереспубликанском банке вакансий есть предложение от мозырской «Славии» с зарплатой от 2676 рублей в месяц.

«Футбольный клуб «Славия-Мозырь» в Мозыре возьмет на работу на 1,7 ставки спортсмена-инструктора, специалисту будут платить от 2676 рублей. У соискателей должно быть общее среднее образование и опыт работы не меньше 5 лет», — значится в банке вакансий.

 

 
 
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В общереспубликанском банке вакансий есть предложение от мозырской «Славии» с зарплатой от 2676 рублей в месяц.

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