Экс-полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев рассказал о том, под руководством каких специалистов ему работалось наиболее комфортно.

– Смена тренера сборной? Я не работал под руководством Хацкевича, поэтому не знаю, насколько это удачный выбор для сборной. Конечно, тренеру нужен какой-то срок.

– С другой стороны есть финансовый вопрос. Команда не имеет шансов на топ-турнир, поэтому нецелесообразно платить большую зарплату тренеру.

- Вы работали с разными специалистами. Кого бы выделили?

– Леонид Кучук, Роман Григорчук. Знаю, что Дулуб и Журавель 24 часа в сутки думают о футболе. Они постоянно анализируют какие-то тактические моменты и так далее. Это единицы, которые горят тем, чем занимаются. В основной своей массе тренеры не так досконально разбираются в том, чем они занимаются, – сказал Тигорев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».