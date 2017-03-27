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Товарищеские матчи. Голландия примет Италию, Испания в гостях у Франции и другие матчи
28.03.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня европейские сборные проведут очередные товарищеских матчи. Италия в гостях сыграет с Голландией, Франция примет Испанию, а Португалия встретится со Швецией.
Товарищеские матчи
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Сегодня европейские сборные проведут очередные товарищеских матчи.
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