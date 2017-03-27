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Товарищеские матчи. Голландия примет Италию, Испания в гостях у Франции и другие матчи

28.03.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня европейские сборные проведут очередные товарищеских матчи. Италия в гостях сыграет с Голландией, Франция примет Испанию, а Португалия встретится со Швецией.

Товарищеские матчи

Грузия – Латвия
Дата проведения
28 марта, 17.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Албания – Босния и Герцеговина
Дата проведения
28 марта, 19.00, «Ружди Бижута»
Онлайн матча
Македония – Беларусь
Дата проведения
28 марта, 19.00, «Филипп II»
Онлайн матча
Россия – Бельгия
Дата проведения
28 марта, 19.00, «Olimpiyskiy Stadion Fisht»
Онлайн матча
Эстония – Хорватия
Дата проведения
28 марта, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Онлайн матча
Португалия – Швеция
Дата проведения
28 марта, 21.45, «Душ Баррейруш»
Онлайн матча
Ирландия – Исландия
Дата проведения
28 марта, 21.45, «Авива-Стэдиум»
Онлайн матча
Голландия – Италия
Дата проведения
28 марта, 21.45, «Амстердам Арена»
Онлайн матча
Австрия – Финляндия
Дата проведения
28 марта, 21.45, «Тиволи Ной»
Онлайн матча
Франция – Испания
Дата проведения
28 марта, 22.00, «Стад де Франс»
Онлайн матча

 

 
 
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Сегодня европейские сборные проведут очередные товарищеских матчи.

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