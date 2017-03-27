Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о матче сборной Беларуси против Швеции (0:4).

«Сборная Беларуси съела чижика и родила мышь. Оно и так было известно, что команда у нас довольно беспородная, что великое ей не по плечу. От нее в Стокгольме и не ждали ничего выдающегося. Говорили: она уже не способна удивить. А вот, пожалуйста, удивила. Чижиком и мышью. И футболом из жизни насекомых. И одним из самых уродливых матчей в своей истории.

Только не надо сейчас заводить пыльные пластинки про то, что у нас нет сильных футболистов, и что Кондратьев был прав. Да, он был прав, но даже у слабости есть пределы. Планка, ниже которой вы не имеете права падать ни при каких обстоятельствах, если уважаете себя. Такая планка есть даже у Сан-Марино и Гибралтара, и они стараются ее держать изо всех своих крошечных сил. Белорусы в Швеции не удержали — упали ниже своего пролетарского уровня. На целый вечер превратились именно что в Гибралтар-Лабрадор, который не может перейти центральную линию. «И осыпалась кора, значит, кончилась игра».

Даже шведы ждали от соперника чего-то эксклюзивного. Говорили перед матчем, мол, у белорусов поменялся тренер, теперь неизвестно, чего ждать от этой темной лошадки. Началась игра — скандинавы принялись уважительно присматриваться, чего там эти приезжие заготовили, и глубоко ли будут рыть землю. Минут пять присматривались, отдав мяч и прикидывая, чем их лучше взять. И вскоре поняли чем — голыми руками. Ну и взяли. Изрешетили все, насовали Горбунову между ног, расколотили вдрызг оборону, нарезвились — и даже не вспотели. На полшишечки и с улыбкой — и 4:0. На футбольном языке это называется, увы, делать клоунами. Если вам кажется, что в формулировке перебор — пересмотрите четвертый гол. И придумайте более пристойное цирковое амплуа для наших защитников», – написал Кайко.

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