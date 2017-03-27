|
Мария Шканова: «От многих слышала слово «Белоруссия». Хотя сейчас, насколько понимаю, верно употреблять «Беларусь»
28.03.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Горнолыжница Мария Шканова, выступающая за Беларусь, рассказала о планах на межсезонье.
- На межсезонье какие планы?
Для начала весной хочу съездить куда-нибудь на море и отдохнуть. А летом начнется подготовка к зиме: тренировки, сборы. Остальное время буду в Минске, чтобы закончить магистратуру БГУФК. Высшее образование я получила в Магнитогорске, а вот в магистратуру поступила в Беларуси. Надо сдать экзамены и написать кандидатскую, чем, собственно, сейчас и занимаюсь. Тема — «Развитие координационных способностей у горнолыжников».
- Знаете, что белорусам принципиально, как называют их страну: Беларусь или Белоруссия?
– Действительно: от многих слышала слово «Белоруссия». Хотя сейчас, насколько понимаю, верно употреблять «Беларусь». Сама так и стараюсь делать.
- По-белорусски много можете сказать?
– Ммм… калі ласка:). Хотя мало, честно говоря, знаю, – сказала Шканова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Шканова: «От многих слышала слово «Белоруссия». Хотя сейчас, насколько понимаю, верно употреблять «Беларусь»
Горнолыжница Мария Шканова, выступающая за Беларусь, рассказала о планах на межсезонье.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии