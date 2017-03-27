Горнолыжница Мария Шканова, выступающая за Беларусь, рассказала о планах на межсезонье.

- На межсезонье какие планы?

Для начала весной хочу съездить куда-нибудь на море и отдохнуть. А летом начнется подготовка к зиме: тренировки, сборы. Остальное время буду в Минске, чтобы закончить магистратуру БГУФК. Высшее образование я получила в Магнитогорске, а вот в магистратуру поступила в Беларуси. Надо сдать экзамены и написать кандидатскую, чем, собственно, сейчас и занимаюсь. Тема — «Развитие координационных способностей у горнолыжников».

- Знаете, что белорусам принципиально, как называют их страну: Беларусь или Белоруссия?

– Действительно: от многих слышала слово «Белоруссия». Хотя сейчас, насколько понимаю, верно употреблять «Беларусь». Сама так и стараюсь делать.

- По-белорусски много можете сказать?

– Ммм… калі ласка:). Хотя мало, честно говоря, знаю, – сказала Шканова.