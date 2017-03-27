Защитник сборной Беларуси и «Краснодара» Александр Мартынович рассказал, что планирует остаться в России после завершения карьеры.

«Галицкий – амбициозный человек. Просто так высот в бизнесе не добиваются. Свои амбиции он переносит на команду. Ставит серьезные задачи, строит далекие планы. У него есть возможность накупить звезд в команду, но он хочет пойти по другому пути. На данный момент в «Краснодаре» одна из лучших академий. Галицкий хочет, чтобы она работала. Думаю, в ближайшие 4 года мы кого-то увидим. «Краснодар» сможет решать серьезные задачи в чемпионате России.

Пока есть здоровье нужно оставаться в футболе. Когда продлевал контракт, разговаривал с Галицким. Он сказал, что всегда ждет меня в «Краснодаре», я старожил в команде, клуб будет ждать меня после окончания карьеры.

Я отучился в Кубанском университете физкультуры, у меня есть категория. Хотелось бы лет 5-7 еще поиграть.

Скорее всего, останусь в Краснодаре проживать после завершения карьеры. После переезда туда из Минска, мне там очень не понравилось. Но я уже там 7 лет, узнал город. Теперь считаю, что там больше плюсов, чем минусов, мне там комфортно», – сказал Мартынович в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

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