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Павел Галкин: «За Королька и Солдатенко СКА выручил 15 тысяч евро. Это не деньги»
28.03.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал об интересе европейских клубов к белорусским игрокам.
«Могу сказать, что наши ребята находятся в фокусе агентов, тренеров. Наша молодая команда весьма интересна для большинства европейских клубов. Охота идет за Кулешом. Хотелось бы, чтобы они поиграли у нас, чтобы зрители увидели хороший гандбол. Мы убеждаем ребят, что они еще не выросли для европейского гандбола. Там нужны сформировавшиеся игроки.
За Королька и Солдатенко выручили 15 тысяч евро. Это не деньги», – сказал Галкин в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5»
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Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал об интересе европейских клубов к белорусским игрокам.
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