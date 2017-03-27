Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал об интересе европейских клубов к белорусским игрокам.

«Могу сказать, что наши ребята находятся в фокусе агентов, тренеров. Наша молодая команда весьма интересна для большинства европейских клубов. Охота идет за Кулешом. Хотелось бы, чтобы они поиграли у нас, чтобы зрители увидели хороший гандбол. Мы убеждаем ребят, что они еще не выросли для европейского гандбола. Там нужны сформировавшиеся игроки.

За Королька и Солдатенко выручили 15 тысяч евро. Это не деньги», – сказал Галкин в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5»