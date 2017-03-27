﻿ Ренан Брессан: «Не удивился, что Гончаренко возглавил ЦСКА. Я думал, он вообще в Европу куда-нибудь уедет». 21.by
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Ренан Брессан: «Не удивился, что Гончаренко возглавил ЦСКА. Я думал, он вообще в Европу куда-нибудь уедет»

28.03.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан рассказал о том, под руководством какого тренера ему игралось наиболее комфортно.

– Когда я играл в «Риу Аве» Хацкевич вызывал меня в сборную. Затем были проблемы с визой перед игрой против Северной Ирландии, был в отпуске. Затем полгода мыло играл за АПОЭЛ, поэтому и не вызывался в сборную. Если бы я играл за АПОЭЛ, думаю, Хацкевич меня вызывал бы. У меня с ним хорошие отношения, никаких вопросов.

- С каким тренером тебе работалось лучше всего?

– С Виктором Михайловичем работалось комфортно, хорошие времена были у клуба. С нынешним тренером в «Шавеше» хорошо работаем. Тренеры, которые любят атакующий футбол мне нравятся больше.

С Кондратьевым нормально работалось, с Хацкевичем тоже… мне со всеми удобно. Наиболее удобно работать было с Гончаренко и нынешним тренером «Шавеша».

- Удивился, что Гончаренко возглавил ЦСКА?

– Нет, я думал, он вообще в Европу куда-нибудь уедет. Сильный тренер с характером. Он заслужил работать в таком клубе как ЦСКА. Не удивлюсь, если он еще дальше куда-то уедет, – сказал Брессан в эфире АБФФ-ТВ.

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Ренан Брессан: «Не удивился, что Гончаренко возглавил ЦСКА. Я думал, он вообще в Европу куда-нибудь уедет»

 
 
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Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан рассказал о том, под руководством какого тренера ему игралось наиболее комфортно.

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