﻿ Александр Мартынович: «В свое время в сборной были такие имена как Хацкевич, Белькевич, Гуренко, Штанюк, и у них не получилось выйти на топ-турнир». 21.by
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Александр Мартынович: «В свое время в сборной были такие имена как Хацкевич, Белькевич, Гуренко, Штанюк, и у них не получилось выйти на топ-турнир»

28.03.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Александр Мартынович поделился мнением о результатах команды.

«В свое время в сборной были такие имена как Хацкевич, Белькевич, Гуренко, Штанюк. На тот момент эти игроки играли в ведущих клубах российского, украинского чемпионатов, Глеб молодой играл в Европе. У них не получилось выйти на топ-турнир. Теперь у нас нет людей, которые играют в топ-клубах. В свою очередь, мы стараемся делать все, что в наших силах.

Федерацию не устроил результат команды под руководством Хацкевича. Наверное, она вправе решать, кого увольнять. Разбирательства? Не совсем красиво, когда это все на всю страну раздувается. Нужно более цивилизованно к этому вопросу подходить, прописывая все в контрактах. Тогда не будет споров», – сказал Мартынович в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

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Александр Мартынович: «В свое время в сборной были такие имена как Хацкевич, Белькевич, Гуренко, Штанюк, и у них не получилось выйти на топ-турнир»

 
 
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