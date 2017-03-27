Президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Карл-Хайнц Румменигге призвал УЕФА и ФИФА сократить количество международных матчей.

«Уверен, ФИФА знает, что мы не рады решению об увеличении на 50% числа участников чемпионатов мира.

С нашей точки зрения, способ принятия решения был неприемлемым. Они используют наших игроков и сотрудников в интересах чемпионата мира. Мы имеем полное право искать решения.

Я бы сейчас особенно призвал ФИФА и УЕФА сократить количество международных матчей. Футболисты вынуждены проводить слишком много игр», – сказал Румменигге.