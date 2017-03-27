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Карл-Хайнц Румменигге: «Призываю ФИФА и УЕФА сократить количество международных матчей»
28.03.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Карл-Хайнц Румменигге призвал УЕФА и ФИФА сократить количество международных матчей.
«Уверен, ФИФА знает, что мы не рады решению об увеличении на 50% числа участников чемпионатов мира.
С нашей точки зрения, способ принятия решения был неприемлемым. Они используют наших игроков и сотрудников в интересах чемпионата мира. Мы имеем полное право искать решения.
Я бы сейчас особенно призвал ФИФА и УЕФА сократить количество международных матчей. Футболисты вынуждены проводить слишком много игр», – сказал Румменигге.
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Президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Карл-Хайнц Румменигге призвал УЕФА и ФИФА сократить количество международных матчей.
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