Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал подписание договора о партнерстве с РУП «Белтелеком».

«Получить в партнеры лидера отечественного рынка связи – большая честь и удача для нашей федерации. Ведь сотрудничество с «Белтелекомом» облегчает решение едва ли не всех проблемных вопросов, связанных с коммуникациями на футбольных аренах страны. Достаточно сказать, что кооперация уже в грядущем сезоне позволит оснастить волоконно-оптической линией связи каждый стадион Высшей лиги. Это, в свою очередь, позволит сделать грандиозный шаг навстречу реализации проекта по созданию футбольного телеканала в нашей стране», – сказал Бережков.