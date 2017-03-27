﻿ Владимир Бережков: «Сотрудничество с «Белтелекомом» облегчает решение едва ли не всех проблемных вопросов, связанных с коммуникациями на стадионах». 21.by
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Владимир Бережков: «Сотрудничество с «Белтелекомом» облегчает решение едва ли не всех проблемных вопросов, связанных с коммуникациями на стадионах»

28.03.2017 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал подписание договора о партнерстве с РУП «Белтелеком».

«Получить в партнеры лидера отечественного рынка связи – большая честь и удача для нашей федерации. Ведь сотрудничество с «Белтелекомом» облегчает решение едва ли не всех проблемных вопросов, связанных с коммуникациями на футбольных аренах страны. Достаточно сказать, что кооперация уже в грядущем сезоне позволит оснастить волоконно-оптической линией связи каждый стадион Высшей лиги. Это, в свою очередь, позволит сделать грандиозный шаг навстречу реализации проекта по созданию футбольного телеканала в нашей стране», – сказал Бережков.

 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал подписание договора о партнерстве с РУП «Белтелеком».

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