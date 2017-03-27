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АБФФ объявила о партнерстве РУП «Белтелеком»
28.03.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» объявила о начале официального партнерства с РУП «Белтелеком» – национальным оператором связи.
«Сотрудничество обещает стать глобальным и охватить сразу несколько технических уровней. Об этом говорят как масштаб уже проделанных телекоммуникационных работ, так и уровень инвестиций. Запланирована модернизация всех арен Высшей лиги – включая даже те, что прежде радикально отставали в плане коммуникационной оснащенности», – говорится в сообщении на официальном сайте АБФФ.
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Ассоциация «Белорусская федерация футбола» объявила о начале официального партнерства с РУП «Белтелеком» – национальным оператором связи.
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