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Ян Тигорев: «Обычно даже при плохом результате можно найти какие-то плюсы. Игра против Швеции стоит особняком – было плохо все: атака, оборона, вратарь»
28.03.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением об игре сборной в матче против Швеции.
«За игру стыдно, по телевизору игру тоже смотреть было не очень весело. Вопросы даже не по результату, а по игре. Не сказать ,что Швеция какой-то европейский гранд. Обычно даже при плохом результате можно найти какие-то плюсы. Эта игра против Швеции вообще стоит особняком – было плохо все: атака, оборона, вратарь. Ни один игрок не показал 50 процентов своих возможностей», – сказал Тигорев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Ян Тигорев: «Обычно даже при плохом результате можно найти какие-то плюсы. Игра против Швеции стоит особняком – было плохо все: атака, оборона, вратарь»
Экс-полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением об игре сборной в матче против Швеции.
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