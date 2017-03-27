Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов рассказал о сотрудничестве с АБФФ .

«В своей деятельности предприятие «Белтелеком» делает ставку на активную политику расширения и улучшения услуг электросвязи. Спорт вообще и футбол в частности до недавних пор оставался вне зоны нашего максимального охвата. Однако после оформления партнерства с АБФФ намерены исправить эту ситуацию – и помочь национальному чемпионату идти в ногу с самыми современными коммуникационными требованиями.

Для каждого стадиона была создана карта размещения телекамер и производства сигнала, выработан план по оборудованию линий связи с высокой скоростью передачи данных, продуманы способы прокладки кабелей и оформления разводки. Другими словами, мы готовы и финансово, и технически поддержать белорусский футбол, чтобы сделать его лучше», – сказал Сиводедов.

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