Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением относительно самых слабых команды высшей лиги.

– Кто потенциальный неудачник этого сезона?

– Я не люблю рассуждать на эту тему. Они грустны и та высшая лига, которая сейчас есть в численном составе, она мне представляется все-таки чрезмерно раздутой. И по большому счету меня мало волнует, кто в ней окажется на последнем месте.

Ну не хотелось бы, чтобы это были команды с традициями, с именем, брендовые. А все остальное… У кого с деньгами проблемы, кто на подсосе и на мели, кто весну и комплектование, обращаясь все больше на коллективы физкультуры либо непонятного уровня из близлежащих стран, тот, наверное, и будет в роли такого Кургузова хромоножки в нашем чемпионате. Кому-то она суждена. Возможно, тому же «Нафтану». У него большая беда, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».