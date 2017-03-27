﻿ Сергей Новиков: «Та высшая лига, которая сейчас есть в численном составе, представляется мне все-таки чрезмерно раздутой». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Новиков: «Та высшая лига, которая сейчас есть в численном составе, представляется мне все-таки чрезмерно раздутой»

28.03.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением относительно самых слабых команды высшей лиги.

– Кто потенциальный неудачник этого сезона?

– Я не люблю рассуждать на эту тему. Они грустны и та высшая лига, которая сейчас есть в численном составе, она мне представляется все-таки чрезмерно раздутой. И по большому счету меня мало волнует, кто в ней окажется на последнем месте.

Ну не хотелось бы, чтобы это были команды с традициями, с именем, брендовые. А все остальное… У кого с деньгами проблемы, кто на подсосе и на мели, кто весну и комплектование, обращаясь все больше на коллективы физкультуры либо непонятного уровня из близлежащих стран, тот, наверное, и будет в роли такого Кургузова хромоножки в нашем чемпионате. Кому-то она суждена. Возможно, тому же «Нафтану». У него большая беда, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением относительно самых слабых команды высшей лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига прогнозов. Угадай результаты матчей чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика