Белорусский тренер Владимир Геворкян поделился мнением об уровне футбола в стране.

— Счет 0:4 отражает то, что происходило на поле в матче Швеция – Беларусь?

— Бесполезно теперь говорить о том, что, мол, мы не должны проигрывать с таким счетом, это не наш уровень... Если мы имеем поражение от сборной Швеции со счетом 0:4, то это как раз и есть показатель нашего нынешнего уровня. Так сложилась игра.

Но если смотреть немного шире, то слабых соперников в современном футболе не существует, как 15 — 20 лет назад, когда еще даже игра не началась, а уже на 90 процентов все знали, какой будет счет.

Тем не менее, сейчас многие любят порассуждать о том, что футбол у нас на уровне ниже плинтуса. Считаю, такие выводы делать не совсем правильно. И поражение от шведов ни в коем случае не принижает наш футбол. Надо сделать выводы из прошедшего матча и двигаться дальше, – сказал Геворкян.