﻿ Владимир Геворкян: «Сейчас многие любят порассуждать, что футбол у нас на уровне ниже плинтуса. Такие выводы делать не совсем правильно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Геворкян: «Сейчас многие любят порассуждать, что футбол у нас на уровне ниже плинтуса. Такие выводы делать не совсем правильно»

28.03.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский тренер Владимир Геворкян поделился мнением об уровне футбола в стране.

— Счет 0:4 отражает то, что происходило на поле в матче Швеция – Беларусь?

— Бесполезно теперь говорить о том, что, мол, мы не должны проигрывать с таким счетом, это не наш уровень... Если мы имеем поражение от сборной Швеции со счетом 0:4, то это как раз и есть показатель нашего нынешнего уровня. Так сложилась игра.

Но если смотреть немного шире, то слабых соперников в современном футболе не существует, как 15 — 20 лет назад, когда еще даже игра не началась, а уже на 90 процентов все знали, какой будет счет.

Тем не менее, сейчас многие любят порассуждать о том, что футбол у нас на уровне ниже плинтуса. Считаю, такие выводы делать не совсем правильно. И поражение от шведов ни в коем случае не принижает наш футбол. Надо сделать выводы из прошедшего матча и двигаться дальше, – сказал Геворкян.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Василий Панков: «Не понимаю, как так вышло, что в национальной команде, по сути, нет вратарей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика