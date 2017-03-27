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Василий Панков: «Не понимаю, как так вышло, что в национальной команде, по сути, нет вратарей»

28.03.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Василий Панков удивился проблеме с вратарями в национальной команде.

— Бытует мнение, что в этом году задачи нашей дружины ограничатся лишь сохранением прописки в элитном дивизионе. Согласны?

— Цели нужно ставить выше. Но предыдущий чемпионат мира оставил слишком много вопросов и дал пищу для размышлений. Само собой, болельщики сейчас сдержанны и настороженны. Определенные поводы для беспокойства имеются.

— Вратарский вопрос в данный момент волнующий?

— Безусловно. Я вообще не понимаю, как так вышло, что в национальной команде, по сути, нет вратарей. Конечно, есть Лаланд, но не будем забывать — Кевин практически весь сезон просидел на лавке. «Динамо» свои задачи выполнило, у них был надежный Скривенс, однако сборная осталась в минусе. Многие считают, что нужно дать шанс Мильчакову. При всем уважении к Дмитрию, но он играет в чемпионате Беларуси, а этого уровня может оказаться недостаточно, – сказал Панков.

 
 
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Белорусский специалист Василий Панков удивился проблеме с вратарями в национальной команде.

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