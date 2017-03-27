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Сергей Румас: «Не выносил бы вердикт Криушенко после первого же матча, пусть он и оказался таким неубедительным»

28.03.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава АБФФ Сергей Румас оценил игру сборной Беларуси в поединке со Швецией (0:4).

– Какие ощущения остались от матча национальной сборной в Швеции?

– Смотрел игру в Минске. Конечно, разделяю эмоции болельщиков, которые, мягко говоря, были неудовлетворены как счетом на табло, так и содержанием игры нашей команды. Но я бы не выносил вердикт главному тренеру после первого же матча, пусть он и оказался таким неубедительным. Сегодня у сборной еще одна игра в Македонии, считаю, что у Криушенко должен быть шанс. А игроки вынесут урок из того, что произошло в Стокгольма. Думаю, в Скопье увидим другую игру.

– Чего конкретно ждете от спарринга с Македонией?

– Насколько я знаю, стартовый состав будет значительно отличаться от того, что играл против шведов. Претерпит изменения и игровая схема. Осталось ждать недолго — посмотрим. Но, думаю, есть надежда, что болельщики не будут разочарованы, – сказал Румас.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава АБФФ Сергей Румас оценил игру сборной Беларуси в поединке со Швецией (0:4).

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