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Сергей Румас: «Крумкачы»? Предоставим БАТЭ гарантии и лично попросим Капского поспособствовать разрешению ситуации»

28.03.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о проблемных клубах в высшей лиге.

– Как решится ситуация с долгами «Крумкачоў» перед БАТЭ?

– В целом у нас три проблемных клуба — «Нафтан», «Крумкачы» и «Днепр». В эти дни, даже, наверное, часы, новополочане ищут деньги, чтобы погасить все задолженности.

Что касается «воронов» и их долгов перед БАТЭ, БФФ здесь выступает посредником. Несмотря на то, что «Крумкачы» акцентируют внимание, что они единственный частный клуб в стране, который никогда не просит ни у кого поддержки, вы должны знать, что федерация и раньше оказывала клубу помощь. Без нее они не доиграли бы прошлый сезон.

БФФ подключится и в этом году. Предоставим БАТЭ определенные гарантии и лично попросим Анатолия Анатольевича Капского поспособствовать разрешению ситуации. Думаю, все вопросы будут сняты.

В третьем клубе — «Днепре» — проблемы не столь существенны. Таким образом, уверен, все 16 клубов войдут в сезон.

– Перед «Нафтаном» стояло условие рассчитаться по долгам до определенных дат — в противном случае очковый штраф будет увеличен. Что ждет команду?

– В прошлом команда жила целиком за счет нефтеперерабатывающего завода. Однако он переживает не самые лучшие времена, предприятие работает в убытком. Вместе с тем местная власть и руководство концерна «Белнефтехим» принимают все меры, чтобы мы не потеряли команду с традициями, – сказал Румас.

Денис Шунто: «Крумкачы» вернули БАТЭ чуть более 20,5 тыс. долларов, сумма задолженности – 129,5 тыс. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным»

 
 
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