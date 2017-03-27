﻿ Олег Кубарев: «В каких командах легионеры сильнее белорусов? БАТЭ? Да ладно. Неужели Пикк сильнее Полякова?». 21.by
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Олег Кубарев: «В каких командах легионеры сильнее белорусов? БАТЭ? Да ладно. Неужели Пикк сильнее Полякова?»

28.03.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился мнением об уровне легионеров, выступающих в белорусском чемпионате.

– Вы обмолвились, что легионеры «Шахтера» — кроме Багарича — выглядят не сильнее белорусов. Но ведь в принципе так быть не должно…

– А вы мне скажите, в каких командах они сильнее наших игроков?

– В БАТЭ.

– Да ладно! Неужели Пикк сильнее Полякова?

– Милунович...

– Ну, как вы мне говорите о Милуновиче, так я вам о Багариче. Наверное, везде есть плюсы и минусы: ведь и белоруса под высокие задачи теперь найти непросто, а то и сложнее. Да, можно было взять своих опытных, но мы хотели омолодить команду — значит, искали что-то другое, – сказал Кубарев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился мнением об уровне легионеров, выступающих в...

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