Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился мнением об уровне легионеров, выступающих в белорусском чемпионате.

– Вы обмолвились, что легионеры «Шахтера» — кроме Багарича — выглядят не сильнее белорусов. Но ведь в принципе так быть не должно…

– А вы мне скажите, в каких командах они сильнее наших игроков?

– В БАТЭ.

– Да ладно! Неужели Пикк сильнее Полякова?

– Милунович...

– Ну, как вы мне говорите о Милуновиче, так я вам о Багариче. Наверное, везде есть плюсы и минусы: ведь и белоруса под высокие задачи теперь найти непросто, а то и сложнее. Да, можно было взять своих опытных, но мы хотели омолодить команду — значит, искали что-то другое, – сказал Кубарев.