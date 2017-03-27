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Американская разыгрывающая Бентли будет выступать за сборную Беларуси

28.03.2017 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Американская разыгрывающая Александрия Мария Бентли будет выступать за сборную Беларуси.

Сообщается, что спортсменка вскоре получит белорусский паспорт.

Отметим, Бентли родилась в городе Индианаполис, штат Индиана. В 2013 году была выбрана на драфте WNBA под 13-м номером командой «Атланта Дрим». В нынешнем сезоне представляла клуб «Коннектикут Сан».

В 2015 году принимала участие в Матче всех звезд WNBA. Выступления в Женской национальной баскетбольной ассоциации совмещает с заключением контрактов в Европе и Южной Америке, играла в чемпионатах Бразилии, Франции и Турции. Этот сезон проводила в турецком клубе «Адана».

 
 
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Американская разыгрывающая Александрия Мария Бентли будет выступать за сборную Беларуси.

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