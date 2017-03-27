Американская разыгрывающая Александрия Мария Бентли будет выступать за сборную Беларуси.

Сообщается, что спортсменка вскоре получит белорусский паспорт.

Отметим, Бентли родилась в городе Индианаполис, штат Индиана. В 2013 году была выбрана на драфте WNBA под 13-м номером командой «Атланта Дрим». В нынешнем сезоне представляла клуб «Коннектикут Сан».

В 2015 году принимала участие в Матче всех звезд WNBA. Выступления в Женской национальной баскетбольной ассоциации совмещает с заключением контрактов в Европе и Южной Америке, играла в чемпионатах Бразилии, Франции и Турции. Этот сезон проводила в турецком клубе «Адана».