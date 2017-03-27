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Македония – Беларусь. Гутор, Савицкий и Родионов выйдут в стартовом составе

28.03.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на матч против Македонии.

Беларусь: Гутор, Кисляк, Поляков, Политевич, Сиваков, Володько, Драгун, Кендыш, Савицкий, Стасевич, Родионов.

Запасные: Горбунов, Филипенко, Мартынович, Бордачев, Маевский, Брессан, Гордейчук, Риос, Скавыш, Сигневич.

 
 
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Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на матч против Македонии.

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