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Македония – Беларусь. Гутор, Савицкий и Родионов выйдут в стартовом составе
28.03.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на матч против Македонии.
Беларусь: Гутор, Кисляк, Поляков, Политевич, Сиваков, Володько, Драгун, Кендыш, Савицкий, Стасевич, Родионов.
Запасные: Горбунов, Филипенко, Мартынович, Бордачев, Маевский, Брессан, Гордейчук, Риос, Скавыш, Сигневич.
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Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на матч против Македонии.
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