Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о длительной дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Чили (1:0).

29-летний форвард «Барселоны» во время игры оскорбил ассистента главного судьи и теперь пропустит четыре ближайших официальных матча сборной Аргентины. Кроме того, Месси оштрафован на 9350 евро.

Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть Месси не сможет сыграть против сборной Боливии. Еще три матча футболист пропустит также в рамках отбора к чемпионату мира в России.

Подобное решение соответствует предыдущим постановлениям Дисциплинарного комитета ФИФА в подобных случаях.

Сообщалось, что все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.