﻿ ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи

28.03.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о длительной дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Чили (1:0).

29-летний форвард «Барселоны» во время игры оскорбил ассистента главного судьи и теперь пропустит четыре ближайших официальных матча сборной Аргентины. Кроме того, Месси оштрафован на 9350 евро.

Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть Месси не сможет сыграть против сборной Боливии. Еще три матча футболист пропустит также в рамках отбора к чемпионату мира в России.

Подобное решение соответствует предыдущим постановлениям Дисциплинарного комитета ФИФА в подобных случаях.

Сообщалось, что все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о длительной дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2018...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Кубарев: «В каких командах легионеры сильнее белорусов? БАТЭ? Да ладно. Неужели Пикк сильнее Полякова?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика