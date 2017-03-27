Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет свой следующий бой против поляка Марчина Тыбуры, сообщает официальный сайт организации. Поединок состоится 17 июня в Сингапуре в рамках вечера UFC Fight Night 111.

На счету 38-летнего Орловского 25 побед (17 нокаутом, 3 приемами) и 14 поражений. Белорус досрочно проиграл 4 своих последних поединков.

Тыбуре 31 год, он выиграл 15 боев (7 нокаутом, 6 приемами) и проиграл 2.