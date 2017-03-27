﻿ Андрей Орловский проведет поединок против Марчина Тыбуры 17 июня в Сингапуре. 21.by
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Андрей Орловский проведет поединок против Марчина Тыбуры 17 июня в Сингапуре

28.03.2017 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет свой следующий бой против поляка Марчина Тыбуры, сообщает официальный сайт организации. Поединок состоится 17 июня в Сингапуре в рамках вечера UFC Fight Night 111.

На счету 38-летнего Орловского 25 побед (17 нокаутом, 3 приемами) и 14 поражений. Белорус досрочно проиграл 4 своих последних поединков.

Тыбуре 31 год, он выиграл 15 боев (7 нокаутом, 6 приемами) и проиграл 2.

 

 
 
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет свой следующий бой против поляка Марчина Тыбуры, сообщает официальный сайт организации.

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