Белорусский журналист Сергей Новиков оценил тренеров команд высшей лиги.

– Наш чемпионат еще интригует персонами на главном тренерском мостике. Вернулся Кубарев. Вернулся в высшую лигу и Александр Седлнев с «Днепром», Владимир Журавель в брестском «Динамо». После какого-то периода мы видим, что все «дома» и они начнут борьбу.

– Да, вот кстати, возвращаясь к брестскому «Динамо» в проекте на тренерский вопрос и к Владимиру Ивановичу. Пожалуй, сейчас это наиболее надежная позиция во всей этой конструкции, во всем этом конгломерате новостей каких-то, необычностей, которые в Бресте возникли. Думаю, что фигура тренера – это большой фактор в пользу того, что в Бресте все получится.

А факторов риска там гораздо больше. Там и коллектив очень такой интересный, в котором, мне кажется, непросто будет управляться и тренеру, и клубным менеджерам. Там и скамейка такая, что ей угодить непросто будет. Там и ожидания, и город с футбольными традициями будь здоров какими. И как это все соединится – я не знаю.

Но тренер в Бресте хороший это факт. И не только он во всей этой когорте, которую ты назвал. Конечно, будет интересно разбираться и смотреть.

Наверное, кто-то из других тренеров выстрелит. Из поколения некст. В плане тренерских индивидуальностей наша высшая лига, наверное, посерьезней и поинтересней чем она же как конгломерат команд, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола».