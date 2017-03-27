﻿ Исса Ндойе: «Цель – реанимировать карьеру в «Славии». Последний официальный матч провел в мае 2015 года». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Исса Ндойе: «Цель – реанимировать карьеру в «Славии». Последний официальный матч провел в мае 2015 года»

28.03.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сенегальский голкипер, который близок к подписанию контракта со «Славией», Исса Ндойе в беседе с корреспондентом «ПБ» рассказал, что последний официальный матч провел почти два года назад.

– Внимательно следил на официальном сайте «Славии» за подготовкой клуба к сезону, видел все обзоры, голы. Поэтому имел представление, куда еду. Мой брат Биран уже немного освоился здесь, я же — пока нет.

 На мой взгляд, самое сложное для варяга — хорошая адаптация к чужой стране в целом, а также завоевание уважения фанатов. А в клубе встретили очень тепло, коллектив дружный — всем спасибо. Снимаем квартиру вместе с Денисом Ясковичем — никаких проблем.

– Когда провели последний официальный матч?

– Если не ошибаюсь, в мае 2015 года в азиатской Лиге чемпионов — за иранский «Трактор Сази». Так получилось, что с тех пор нигде не играл. Да, пауза несколько затянулась, но я всю зиму активно работал в тренажерке, и физически готов хорошо. Моя цель — реанимировать карьеру, – сказал Ндойе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенегальский голкипер, который близок к подписанию контракта со «Славией», Исса Ндойе в беседе с корреспондентом «ПБ» рассказал, что последний официальный матч...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Новиков: «Фигура Журавеля – большой фактор в пользу того, что в Бресте все получится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика