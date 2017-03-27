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Исса Ндойе: «Цель – реанимировать карьеру в «Славии». Последний официальный матч провел в мае 2015 года»
28.03.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сенегальский голкипер, который близок к подписанию контракта со «Славией», Исса Ндойе в беседе с корреспондентом «ПБ» рассказал, что последний официальный матч провел почти два года назад.
– Внимательно следил на официальном сайте «Славии» за подготовкой клуба к сезону, видел все обзоры, голы. Поэтому имел представление, куда еду. Мой брат Биран уже немного освоился здесь, я же — пока нет.
На мой взгляд, самое сложное для варяга — хорошая адаптация к чужой стране в целом, а также завоевание уважения фанатов. А в клубе встретили очень тепло, коллектив дружный — всем спасибо. Снимаем квартиру вместе с Денисом Ясковичем — никаких проблем.
– Когда провели последний официальный матч?
– Если не ошибаюсь, в мае 2015 года в азиатской Лиге чемпионов — за иранский «Трактор Сази». Так получилось, что с тех пор нигде не играл. Да, пауза несколько затянулась, но я всю зиму активно работал в тренажерке, и физически готов хорошо. Моя цель — реанимировать карьеру, – сказал Ндойе.
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Исса Ндойе: «Цель – реанимировать карьеру в «Славии». Последний официальный матч провел в мае 2015 года»
Сенегальский голкипер, который близок к подписанию контракта со «Славией», Исса Ндойе в беседе с корреспондентом «ПБ» рассказал, что последний официальный матч...
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