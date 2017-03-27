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Сергей Румас: «С «Белтелекомом» есть возможность разговаривать и по поводу первой лиги, но там объем работы больше»
28.03.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас поделился планами по сотрудничеству с «Белтелекомом».
«Работа по оснащению наших стадионов техническими возможностями для качественной трансляции картинки – злободневный для нас вопрос. Когда начинали проект интернет-трансляций на стадионах высшей лиги, понимали, что часть из них не может поддерживать качественную картинку. Зрители могли это видеть. На некоторых стадионах ситуацию была вообще плохая, в частности, в Новополоцке, в Жодино.
Что касается сегодняшнего подписания, понимаем, что «Белтелеком» является компанией, имеющей все возможности в короткое время провести оптоволокно и обеспечить необходимую подачу сигнала. Договорились, что течение нескольких месяцев 10 стадионов высшей лиги получат необходимые технические возможности для трансляции сигнала. Делаем этот проект с учетом будущего нашего телеканала. С «Белтелекомом» есть возможность разговаривать и по поводу первой лиги, но там объем работы больше», – сказал Румас.
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Сергей Румас: «С «Белтелекомом» есть возможность разговаривать и по поводу первой лиги, но там объем работы больше»
Председатель АБФФ Сергей Румас поделился планами по сотрудничеству с «Белтелекомом».
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