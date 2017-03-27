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Дмитрий Хлебосолов подписал контракт с «Неманом»

28.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Дмитрий Хлебосолов подписал контракт с «Неманом».

Напомним, с 2011 по 2013 год форвард выступал в новополоцком «Нафтане», жодинском «Торпедо-БелАЗ» и дрезденском «Динамо». 28 июня 2013 года досрочно расторг контракт со «Спартаком» и в качестве свободного агента подписал соглашение с «Гомелем». 

До перехода в гродненский клуб успел сменить еще 5 клубов. В их число вошли: «Белшина» Бобруйск (2014), «Гранит-Микашевичи» (2015), «Витебск» (2015), «Висла» Пулавы (2016), «Барановичи» (2016).

Отметим, что Хлебосолов будет выступать под 20-м номером.

Дмитрий Хлебосолов подписал контракт с «Неманом»

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Нападающий Дмитрий Хлебосолов подписал контракт с «Неманом».

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