Нападающий Дмитрий Хлебосолов подписал контракт с «Неманом».

Напомним, с 2011 по 2013 год форвард выступал в новополоцком «Нафтане», жодинском «Торпедо-БелАЗ» и дрезденском «Динамо». 28 июня 2013 года досрочно расторг контракт со «Спартаком» и в качестве свободного агента подписал соглашение с «Гомелем».

До перехода в гродненский клуб успел сменить еще 5 клубов. В их число вошли: «Белшина» Бобруйск (2014), «Гранит-Микашевичи» (2015), «Витебск» (2015), «Висла» Пулавы (2016), «Барановичи» (2016).

Отметим, что Хлебосолов будет выступать под 20-м номером.



